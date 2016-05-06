Poste Mobile, segnalati tentativi di truffa via SMS
Alcuni clienti PosteMobile stanno segnalando la ricezione di un SMS che propone un’offerta molto interessante ma dietro tutto ciò c’è la solita truffa.
Gli SMS ricevuti hanno il mittente sconosciuto e il messaggio riporta testuali parole:
Fate molta attenzione! Seppur l’offerta possa sembrare molto vantaggiosa, si tratta di una truffa del tipo phishing che cercherà di rubare i vostri dati personali una volta inseriti.
Non cliccate sul link contenuto nell’SMS e non immettete vostri dati personali come carte di credito e dati anagrafici.
Un sito phishing, infatti, imita una pagina realmente autentica con lo scopo di rubare i dati inseriti in quel determinato sito.