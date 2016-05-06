Poste Mobile, segnalati tentativi di truffa via SMS

Alcuni clienti PosteMobile stanno segnalando la ricezione di un SMS che propone un’offerta molto interessante ma dietro tutto ciò c’è la solita truffa.Gli SMS ricevuti hanno il mittente sconosciuto e...

A cura di Redazione 06 maggio 2016 14:18

