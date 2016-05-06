95047

Poste Mobile, segnalati tentativi di truffa via SMS

06 maggio 2016 14:18
Alcuni clienti PosteMobile stanno segnalando la ricezione di un SMS che propone un’offerta molto interessante ma dietro tutto ciò c’è la solita truffa.

Gli SMS ricevuti hanno il mittente sconosciuto e il messaggio riporta testuali parole:

Fate molta attenzione! Seppur l’offerta possa sembrare molto vantaggiosa, si tratta di una truffa del tipo phishing che cercherà di rubare i vostri dati personali una volta inseriti.

Non cliccate sul link contenuto nell’SMS e non immettete vostri dati personali come carte di credito e dati anagrafici.

Un sito phishing, infatti, imita una pagina realmente autentica con lo scopo di rubare i dati inseriti in quel determinato sito.

