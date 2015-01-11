Posti di blocco dei carabinieri a Paternò

Verifica di mezzi sospetti e controlli su coperture assicurative e mancato uso del casco

95047.it Pattugliamento del territorio nella giornata di oggi da parte dei carabinieri della Compagnia paternese. Sono in corso diversi posti di blocco da parte dei militari: dal centro alla periferia, le Gazzelle stanno eseguendo numerosi controlli. Nel mirino, ci sono mezzi sospetti e le verifiche delle coperture assicurative e del regolare utilizzo del casco protettivo da parte dei centauri. A tal proposito, sono stati sequestrati anche alcuni scooter. I risultati dei controlli verranno resi noti dalle stesse Forze dell'ordine. I posti di blocco verranno eseguiti anche nei prossimi giorni finalizzati al pattugliamento completo del territorio.