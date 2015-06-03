Posti di blocco della Finanza
Verificate, nella giornata di oggi, le regolari coperture assicurative e revisioni
A cura di Redazione
03 giugno 2015 18:21
95047.it FLASH:
Pattugliamenti da parte delle Forze dell'Ordine a Paternò. Nella giornata di oggi il Nucleo della Guardia di Finanza ha verificato la copertura assicurativa e lo stato di revisione di diverse automobili allestendo posti di blocco in più punti della città. I militari hanno anche sequestrato mezzi che erano del tutto sprovvisti di assicurazione e revisione.