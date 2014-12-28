Posticipata a gennaio la “Sagra dell’arancia rossa”

95047.it La manifestazione “Sagra dell’arancia rossa e degustazione di dolci all’arancia”, prevista per domani, 28 dicembre, a Paternò (piazza Indipendenza), è stata posticipata a gennaio.A causa dell...

A causa delle temperature troppo alte durante l’autunno, si è registrato un ritardo nella maturazione delle arance, che si presentano poco dolci e con scarsa pigmentazione rossa. Per tale motivo, sia gli operatori commerciali, che i pasticceri coinvolti nell’organizzazione, hanno chiesto che la sagra venisse posticipata, al fine di poter esporre prodotti di qualità superiore.

L’evento, inizialmente inserito nel programma organizzato dal Comune in occasione del Natale, è stato pertanto spostato a fine gennaio; la data esatta verrà comunicata nei prossimi giorni.