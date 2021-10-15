Tragico incidente della strada poco dopo le 14 a Pozzallo, nell'area di sviluppo industriale.Nello scontro tra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha ad avere la peggio è stato il motociclista che nell'i...

Tragico incidente della strada poco dopo le 14 a Pozzallo, nell'area di

POZZALLO: MOTO CONTRO SUV, MORTO 26 ENNE

sviluppo industriale.

Nello scontro tra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha ad avere la peggio è stato il motociclista che nell'impatto è morto sul colpo.

Inutile l'intervento dell'elisoccorso e dei vigili del fuoco , oltre che dei sanitari del 118.

La vittima, Carmelo Viccari. , 26 anni, di Modica. Alla guida dell'auto una donna rimasta illesa .

Il giovane lavorava in un'azienda che ha sede nell'area di sviluppo industriale ed aveva terminato il suo turno lavorativo .