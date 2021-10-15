POZZALLO: MOTO CONTRO SUV, MORTO 26 ENNE
Tragico incidente della strada poco dopo le 14 a Pozzallo, nell'area di sviluppo industriale.Nello scontro tra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha ad avere la peggio è stato il motociclista che nell'i...
A cura di Redazione
15 ottobre 2021 17:09
Tragico incidente della strada poco dopo le 14 a Pozzallo, nell'area di
POZZALLO: MOTO CONTRO SUV, MORTO 26 ENNE
Nello scontro tra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha ad avere la peggio è stato il motociclista che nell'impatto è morto sul colpo.
Inutile l'intervento dell'elisoccorso e dei vigili del fuoco , oltre che dei sanitari del 118.
La vittima, Carmelo Viccari. , 26 anni, di Modica. Alla guida dell'auto una donna rimasta illesa .
Il giovane lavorava in un'azienda che ha sede nell'area di sviluppo industriale ed aveva terminato il suo turno lavorativo .