PATERNO', AL VIA IL RILASCIO TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE AST PER ANZIANI PER L’ANNO 2018

Il sindaco di Paternò Nino Naso ed il Responsabile del Settore, comunicano che sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione Ast (Azienda Siciliana Tr...

Il sindaco di Paternò Nino Naso ed il Responsabile del Settore, comunicano che sono in distribuzione i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione Ast (Azienda Siciliana Trasporti) per l’anno 2018 per il servizio urbano ed extra-urbano.

Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto i 60 anni di età se uomini e 55 se donne e con attestazione Isee anno 2017 (reddito 2016) non superiore ad €. 7.500,00).

Le istanze, debitamente compilate, possono essere presentate entro e non oltre il 22 settembre 2017 presso l'Ufficio di protocollo generale del comune

Gli interessati, per ulteriori informazioni, possono rivolgersi all'Ufficio di Segretariato Sociale, ubicato al 2° piano, stanza N°1 del Palazzo di Città.

Avviso e modello di istanza possono essere scaricate direttamente dal sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.paterno.ct.it