PIEDIMONTE ETNEO: AUTO TRAVOLGE IL PUBBLICO 7 FERITI

Un grave incidente si è verificato durante il 6° Trofeo Città di Piedimonte, in programma oggi lungo la strada che collega Fiumefreddo di Sicilia a Piedimonte Etneo. Una delle vetture in gara in prossimità di una curva avrebbe perso il controllo falciando decine di persone del pubblico che si trovavano sul ciglio della strada.

Nell'incidente avvenuto attorno alle 11.30 sono rimaste ferite almeno sette persone di cui due sarebbero in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e diverse ambulanze del 118. La gara è stata sospesa.

Sul posto i carabinieri di Piedimonte Etneo e della Compagnia di Randazzo stanno compiendo i rilievi