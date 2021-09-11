PRATO: VUOLE FARE VIDEO MENTRE SGOMMA CON LA FERRARI, E LA DISTRUGGE SU UN ALBERO

Avrebbe voluto realizzare un video mentre era alla guida della sua Ferrari Testarossa del 1991 (F110 AB/E), ha perso però il controllo: la vettura, valore attorno ai 135mila euro, è finita contro un u...

Avrebbe voluto realizzare un video mentre era alla guida della sua Ferrari Testarossa del 1991 (F110 AB/E), ha perso però il controllo: la vettura, valore attorno ai 135mila euro, è finita contro un ulivo, e il conducente settantenne all'ospedale per accertamenti.

È accaduto oggi a Montemurlo, in provincia di Prato, non lontano dalla sede del comando della polizia municipale.

A riferire dell'incidente la stessa amministrazione comunale. Da quanto spiegato, il settantenne avrebbe voluto filmare, come da lui stesso ammesso, alcune "sgommate" da postare sui social.

Si è così esibito con la Ferrari davanti a una troupe composta da un cameraman e un tecnico del suono percorrendo a forte velocità piazza della Costituzione a Montemurlo, ma dopo i primi due giri avrebbe perso il controllo e l'auto è finita in un'aiuola, abbattendo un ulivo.

Il rumore provocato ha fatto accorrere gli agenti della municipale. La prova su strada, si spiega dal Comune, non era autorizzata.