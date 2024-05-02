PRECIPITA DAL TETTO DI UNA CASA, OPERAIO DI 59 ANNI MUORE NEL SIRACUSANO

Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Floridia, nel Siracusano.Vittima un 59enne, operaio della ditta che si stava occupando dei lavori sul tetto della casa.Per cause ancora da accertare si è ve...

Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Floridia, nel Siracusano.

Vittima un 59enne, operaio della ditta che si stava occupando dei lavori sul tetto della casa.

Per cause ancora da accertare si è verificato un cedimento e l'operaio è caduto ed è stato poi stato travolto dal materiale. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118.

Sono intervenuti i carabinieri del Nil che si stanno occupando di raccogliere elementi per accertare la dinamica.

La Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo sull'incidente, sequestrato l'area.

"La strage continua - dice Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia - Ancora una vittima oggi in Sicilia, proprio quando commentiamo con sgomento i dati trimestrali Inail che dimostrano quanto siamo lontani dal nostro obiettivo, che è la nostra battaglia della vita: #Zeromortisullavoro".