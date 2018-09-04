PREGHIERE E POI FURTI IN CHIESE, ARRESTI 2 CATANESI IN TRASFERTA

Prima il 'pellegrinaggio' in chiese, nelle Marche e in Emilia Romagna, con foto e preghiere, poi i furti di oggetti devozionali antichi e anche in oro (uno spadino della Madonna addolorata, calici, pi...

Prima il 'pellegrinaggio' in chiese, nelle Marche e in Emilia Romagna, con foto e preghiere, poi i furti di oggetti devozionali antichi e anche in oro (uno spadino della Madonna addolorata, calici, pissidi, corone, ostensori, fregi) venduti in Compro Oro. Sono almeno otto i colpi contestati a vario titolo a due uomini del Catanese domiciliati a Rimini, nell'ordine di custodia in carcere chiesto dal pm di Ancona Ruggiero Dicuonzo ed eseguito dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio con i militari di Senigallia e Osimo. Gli arrestati sono Salvatore Rizzo, 34 anni, ritenuto l'autore materiale dei furti, in carcere da luglio per un altro furto e detenuto dal 2008 al 2014; Salvatore Arturo Caudullo, 55 anni, collaboratore scolastico, presunto 'palo' in alcuni dei blitz compiuti tra marzo e giugno. Prese di mira chiese a Castelfidardo, Senigallia, Piacenza, Pesaro, Faenza e Imola.

Alcuni oggetti sono stati recuperati in un Compro Oro a Rimini estraneo all'inchiesta. Di altri non si conosce la provenienza.