PRELIEVO MULTI ORGANO AL GARIBALDI-NESIMA SU UNA DONNA DI 58 ANNI

Giunta in ospedale il 5 febbraio scorso, lo stato di salute della paziente si è complicato dopo qualche giorno di ricovero, fino a richiedere il trasferimento immediato in rianimazione, diretta dal dottor Giuseppe Calabrese.

E' stata riscontrata l’assenza di riflessi cerebrali e la mancanza di respiro autonomo. Accertata la morte cerebrale e ottenuto il consenso dei familiari, le equipes multidisciplinari specializzate, provenienti rispettivamente da Bari e dall’Ismett di Palermo, coordinate dai dottori Bruno Longo e Sillitti, hanno proceduto ad eseguire il prelievo di cuore, polmoni, fegato e cornee.