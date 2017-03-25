PRELIEVO MULTI OGANO DA PENSIONATO PATERNESE

Ne sono stati effettuati da inizio anno già quattro ed è un risultato più che positivo se si considera che in tutto il 2016 sono stati sei i prelievi effettuati all'interno della stessa Azienda .Il do...

Ne sono stati effettuati da inizio anno già quattro ed è un risultato più che positivo se si considera che in tutto il 2016 sono stati sei i prelievi effettuati all'interno della stessa Azienda .

Il donatore 79enne, pensionato, nativo di Paternò ma residente a Ragalna, deceduto per emorragia cerebrale

Constatata la morte encefalica in accordo con la famiglia, si è messa in moto la macchina organizzativa, coordinata dal procurement aziendale per i prelievi d’organo Cristian Ilardi, e che ha visto coinvolte le Unità Operative di Neurologia, Cardiologia, Radiologia, Laboratorio analisi, Servizio Trasfusionale e Anestesia e Rianimazione nonché la Direzione Medica di Presidio , tutte necessarie ciascuno per le proprie competenze a permettere la valutazione dello stato degli organi ai fini del prelievo.

In questo caso è stato prelevato solamente il fegato destinato all’ISMETT a beneficiarne un paziente siciliano di sesso maschile in lista per trapianto a seguito di una grave insufficienza epatica.

Il fegato è stato prelevato dagli stessi chirurghi dell’ISMETT nella notte tra il 21 e il 22 a riprova che l’età non è ostativa sulle donazioni e nonostante l’età avanzata del paziente è sempre possibile se l’organo è in buone condizioni procedere al prelievo.