PREMIAZIONE AL COMUNE DI PATERNÒ PER LA MOSTRA DEI PRESEPI 2024

Ieri, nella stanza del Sindaco di Paternò, si è tenuta la cerimonia di premiazione della Mostra dei Presepi 2024, giunta alla sua seconda edizione. L’evento, ospitato nel suggestivo scenario del Caste...

Ieri, nella stanza del Sindaco di Paternò, si è tenuta la cerimonia di premiazione della Mostra dei Presepi 2024, giunta alla sua seconda edizione. L’evento, ospitato nel suggestivo scenario del Castello Normanno, ha messo in luce la creatività e la tradizione natalizia attraverso opere realizzate da cittadini e scuole del territorio.

I partecipanti alla mostra:

Istituto Paritario Mamma Provvidenza – Il Presepe

Pappalardo Lucy – Lu Cori di la Sicilia Antica

ARS Centro Formazione Professionale - Paternò – Storie di Luce e di Speranza: Il Presepe nella Cultura

ISS Mario Rapisardi – Natività a Santa Barbara

Giuseppe D’Angelo – Natività

Longo Salvatore Pio Anton – Una Nascita in Guerra

I vincitori:

I premi sono stati assegnati in base alla votazione popolare, che ha decretato:

Lucy Pappalardo con Lu Cori di la Sicilia Antica ARS Centro Formazione Professionale - Paternò con Storie di Luce e di Speranza: Il Presepe nella Cultura Salvo Longo con Una Nascita in Guerra

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Sindaco Nino Naso, l’Assessore alla Cultura Giovambattista Caruso, l’Assessore Antonello Longo e la Consigliera Irene Palumbo.

La mostra continua a rappresentare un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale e coinvolgere la comunità nelle tradizioni natalizie.

Inoltre, numerosi appassionati di presepismo, che inizialmente avevano partecipato inviando foto o video delle loro opere, hanno già manifestato interesse per la prossima edizione, desiderosi di esporre le loro creazioni nel dongione del castello.