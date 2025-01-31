PREMIAZIONE AL COMUNE DI PATERNÒ PER LA MOSTRA DEI PRESEPI 2024
Ieri, nella stanza del Sindaco di Paternò, si è tenuta la cerimonia di premiazione della Mostra dei Presepi 2024, giunta alla sua seconda edizione. L’evento, ospitato nel suggestivo scenario del Caste...
Ieri, nella stanza del Sindaco di Paternò, si è tenuta la cerimonia di premiazione della Mostra dei Presepi 2024, giunta alla sua seconda edizione. L’evento, ospitato nel suggestivo scenario del Castello Normanno, ha messo in luce la creatività e la tradizione natalizia attraverso opere realizzate da cittadini e scuole del territorio.
I partecipanti alla mostra:
- Istituto Paritario Mamma Provvidenza – Il Presepe
- Pappalardo Lucy – Lu Cori di la Sicilia Antica
- ARS Centro Formazione Professionale - Paternò – Storie di Luce e di Speranza: Il Presepe nella Cultura
- ISS Mario Rapisardi – Natività a Santa Barbara
- Giuseppe D’Angelo – Natività
- Longo Salvatore Pio Anton – Una Nascita in Guerra
I vincitori:
I premi sono stati assegnati in base alla votazione popolare, che ha decretato:
- Lucy Pappalardo con Lu Cori di la Sicilia Antica
- ARS Centro Formazione Professionale - Paternò con Storie di Luce e di Speranza: Il Presepe nella Cultura
- Salvo Longo con Una Nascita in Guerra
Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Sindaco Nino Naso, l’Assessore alla Cultura Giovambattista Caruso, l’Assessore Antonello Longo e la Consigliera Irene Palumbo.
La mostra continua a rappresentare un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale e coinvolgere la comunità nelle tradizioni natalizie.
Inoltre, numerosi appassionati di presepismo, che inizialmente avevano partecipato inviando foto o video delle loro opere, hanno già manifestato interesse per la prossima edizione, desiderosi di esporre le loro creazioni nel dongione del castello.