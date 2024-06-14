Premiazione del Concorso "CITTÀ GREEN" al Palazzo Alessi di Paternò

Grande successo al Palazzo Alessi di Paternò per la premiazione del concorso "CITTÀ GREEN", che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico. Il progetto, ideato dall'associazione ENOSIS, è s...

Grande successo al Palazzo Alessi di Paternò per la premiazione del concorso "CITTÀ GREEN", che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico. Il progetto, ideato dall'associazione ENOSIS, è stato presentato nelle scuole del territorio con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani verso il rispetto dell'ambiente e l'ecosostenibilità. L'intenzione dell'associazione è stata quella di promuovere una didattica attiva e creativa, coinvolgendo direttamente gli studenti in attività concrete.

Il concorso "CITTÀ GREEN" ha mirato a promuovere comportamenti ecologici con l'obiettivo di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Inoltre, ha voluto divulgare soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio.

Gli alunni della scuola primaria e secondaria del Comune di Paternò sono stati invitati a ideare e progettare disegni a tema ambientale. I disegni, presentati in bozza, sono stati valutati da una commissione di artisti composta dal Prof. G. D'Angelo, dalla Dott.ssa Mariagrazia Distefano e dal Prof. Piermanuel Cartalemi. Il vincitore ha avuto l'onore di riprodurre il proprio disegno su un pannello di cartongesso, partendo dal formato A4.

In totale, sono stati premiati quattro partecipanti, con riconoscimenti assegnati nel seguente ordine: primo, secondo e terzo premio, oltre a un quarto premio per la creatività e l'originalità.

La serata è stata arricchita dall'intervento della Dott.ssa Cettina Garraffo, biologa e responsabile della Croce Rossa U.T. di Paternò. Nel suo discorso, ha sottolineato l'importanza di nutrire il nostro ambiente con rispetto e civiltà, coinvolgendo e sensibilizzando il pubblico presente.

A fine serata, il Presidente di ENOSIS, Riccardo Longo, ha nominato soci onorari il Dott. Luigi Fallica, la Dott.ssa Cettina Garraffo e il Presidente del Polo Regionale dell'Agricoltura, Salvatore Boninelli, consegnando loro attestati di riconoscimento per il loro impegno a favore dell'associazione.

Tra i presenti, anche l'assessore Francesca Coluccio e diversi docenti dei vari istituti scolastici, a testimonianza del forte legame tra il progetto "CITTÀ GREEN" e la comunità educativa locale.