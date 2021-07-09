PRENDE UN GIORNO DI MALATTIA PER ANDARE ALLO STADIO A TIFARE INGHILTERRA, IL CAPO LA VEDE IN TV E LA LICENZIA

Si dà malata per andare allo stadio ma viene inquadrata in diretta tv: finisce male per la tifosa inglese. Una sua amica le ha regalato un biglietto per seguire la semifinale di Euro 2020 tra Inghilte...

Si dà malata per andare allo stadio ma viene inquadrata in diretta tv: finisce male per la tifosa inglese. Una sua amica le ha regalato un biglietto per seguire la semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Ma lei aveva il turno a lavoro ed ha pensato che all’ultimo momento non le avrebbero concesso la serata libera. Così ha alzato il telefono ed ha chiamato in azienda, dandosi per malata.

Ma quella che doveva essere una serata di sport e divertimento si è trasformata in un licenziamento in tronco.

La donna, come riporta il Daily Mail, ha preso il treno dell’ora di pranzo del mercoledì da Leeds a Londra Kings Cross, prima di dirigersi a Wembley convinta di regalarsi una serata indimenticabile. E così stava andando finché la squadra britannica ha realizzato il gol del pareggio, la ragazza era seduta proprio dietro la porta nella quale è entrato il pallone vincente di Kane.

Così è stata subito ripresa dalla telecamere dopo il goal della vittoria, con tanto di bandiera inglese avvolta attorno alle spalle. Un'immagine diventata virale in poco tempo. E che non è passata inosservata al suo capo, che ha guardato la stessa partita in tv.

Insomma, una serata bella e divertente finché non ha preso il treno del mattino per tornare a casa. A quel punto ha ricevuto una telefonata dal suo capo che le ha detto di non disturbarsi a tornare a lavoro.

La donna ha raccontato la sua storia al Daily Telegraph: “Hanno detto di avermi visto alla partita. Questa è la loro decisione, conseguenza di ciò che ho fatto. C’è un po’ di rammarico, nessuno vuole essere licenziato, ma poi avrei odiato anche il rimpianto di essermi persa quella gara. Rifarei tutto da capo”.