AGRIGENTO Prenota una colonscopia e riceve appuntamento nel 2029: oltre due anni e mezzo di attesa

Un professionista della provincia di Agrigento dovrà attendere fino al 4 luglio 2029 per effettuare l'esame tramite il servizio pubblico. A pagamento, invece, i tempi sarebbero molto più brevi.

AGRIGENTO – Oltre due anni e mezzo di attesa per sottoporsi a una colonscopia attraverso il Servizio sanitario pubblico. È quanto segnalato da un professionista della provincia di Agrigento, al quale sarebbe stato fissato un appuntamento addirittura per il 4 luglio 2029.

Un tempo di attesa che riaccende l'attenzione sul problema delle liste d'attesa nella sanità siciliana e sulle difficoltà che molti cittadini incontrano quando devono prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici.

La colonscopia è un accertamento medico importante, utilizzato per individuare o escludere diverse patologie intestinali, alcune delle quali possono richiedere una diagnosi tempestiva. Per la prestazione prenotata attraverso l'Asp di Agrigento è previsto un ticket di 48 euro, ma a suscitare perplessità è soprattutto la lunga attesa.

La situazione sarebbe ben diversa scegliendo la strada dell'intramoenia, ovvero l'attività libero-professionale a pagamento svolta dagli specialisti. In questo caso, infatti, sarebbe possibile ottenere un appuntamento in tempi decisamente più brevi, con la possibilità di scegliere anche il medico al quale affidarsi.

Una differenza che solleva interrogativi sull'accesso alle cure, soprattutto per chi non può permettersi di sostenere i costi delle prestazioni a pagamento e deve necessariamente affidarsi al sistema sanitario pubblico.

Il caso di Agrigento riporta così al centro dell'attenzione una questione che riguarda numerosi cittadini: i tempi necessari per effettuare esami diagnostici, anche importanti per la prevenzione e l'individuazione precoce di eventuali malattie.

Va precisato che le tempistiche delle prestazioni sanitarie dipendono anche dalla classe di priorità indicata dal medico nella prescrizione, con percorsi differenti per gli accertamenti urgenti rispetto a quelli programmabili.

Resta comunque il dato segnalato: una colonscopia prenotata nel 2026 con appuntamento fissato per luglio 2029, una vicenda che pone ancora una volta l'attenzione sulle difficoltà di accesso alla sanità pubblica e sulla necessità di ridurre le liste d'attesa.