Preparate i cappotti, arriva il freddo “artico”
Arriva la “sciabolata artica”, fate attenzione e preparate guanti e cappotti. Cambia il tempo e l’Italia si prepara a finire sottozero. Dopo le alluvioni che hanno colpito Ligura e Piemonte, i nubifragi e gli allagamenti al Sud, l’Italia sarà infatti investito da una gelida ondata artica.
È la la previsione degli esperti de ilMeteo.it, che confermano l’arrivo del gelo all'inizio della prossima settimana. La causa è l’alta pressione delle Azzorre, che salirà verso la Scandinavia, richiamando a Sud aria gelida.
ECCO LE PREVISIONI PER PATERNO'
MERCOLEDÌ 30/11/2016
GIOVEDI 01/12/2016