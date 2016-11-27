95047

Preparate i cappotti, arriva il freddo “artico”

27 novembre 2016 20:01
Arriva la “sciabolata artica”, fate attenzione e preparate guanti e cappotti. Cambia il tempo e l’Italia si prepara a finire sottozero. Dopo le alluvioni che hanno colpito Ligura e Piemonte, i nubifragi e gli allagamenti al Sud, l’Italia  sarà infatti investito da una gelida ondata artica.

È la la previsione degli esperti de ilMeteo.it, che confermano l’arrivo del gelo all'inizio della prossima settimana. La causa è l’alta pressione delle Azzorre, che salirà verso la Scandinavia, richiamando a Sud aria gelida.

ECCO LE PREVISIONI PER PATERNO'

MERCOLEDÌ 30/11/2016

GIOVEDI 01/12/2016

