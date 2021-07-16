PREPARATE GLI OMBRELLI: ALLERTA METEO GIALLA PER LA SICILIA

Preparate gli ombrelli, previsto week end con brutto tempo in sicilia.Il dipartimento della Protezione Civile ha rilasciato il consueto avviso meteo-idrogeologico valido per sabato 17 luglio 2021, da...

Preparate gli ombrelli, previsto week end con brutto tempo in sicilia.

Il dipartimento della Protezione Civile ha rilasciato il consueto avviso meteo-idrogeologico valido per sabato 17 luglio 2021, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, un livello di preallerta gialla su parte dell’Isola. In particolare, si tratta di criticità gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sui seguenti versanti:

ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico.

SABATO 17 luglio

Al mattino condizioni di cielo poco nuvoloso su gran parte dell’isola, ad eccezione del settore tirrenico dove saranno possibili annuvolamenti più compatti accompagnati da fenomeni di debole o moderata intensità, localmente a carattere temporalesco. Nel pomeriggio nubi in aumento anche nelle zone interne, con la possibilità di fenomeni sparsi.

In serata e poi nella successiva notte, instabilità più marcata lungo il settore centro-settentrionale dell’isola, con rovesci di moderata intensità anche a carattere temporalesco, soprattutto lungo le coste del palermitano e messinese, dove saranno possibili fenomeni intensi e locali grandinate.

Temperature in ulteriore calo sia nei valori massimi che minimi, soprattutto nelle aree interessate dai fenomeni.

Venti di maestrale di moderata intensità.

Mari mossi o molto mossi, specie il canale di Sicilia.

DOMENICA 18 luglio

Ancora instabilità al mattino sulla Sicilia settentrionale e occidentale, con piogge e rovesci sparsi di moderata o localmente forte intensità. Schiarite più ampie sulla Sicilia meridionale, dove i fenomeni risulteranno scarsi o assenti.

Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne, con la possibilità di isolati rovesci anche a carattere temporalesco; ancora piogge lungo il settore tirrenico.

Graduale generale miglioramento in serata, con ancora fenomeni sparsi sulla costa settentrionale.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori massimi che minimi.

Venti moderati o forti da nord, nord-ovest.

Mari mossi o molto mossi, poco mosso o mosso lo Ionio.

I sindaci e i referenti comunali di Protezione civile sono invitati a:

1) attuare le FASI OPERATIVE contemplate nei propri documenti e piani di protezione civile e di emergenza in relazione ai LIVELLI di ALLERTA dichiarati e secondo quanto previsto nella Direttiva Presidenziale allegata al DPRS n. 626/GAB del 30/10/2014;

2) nel caso di AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE, valutare idoneamente le attività da svolgere e i provvedimenti da adottare in relazione ai rischi dovuti a forti venti, mareggiate ed altri fenomeni indicati nell´Avviso;

3) verificare costantemente l´organizzazione e la capacità di attivazione del proprio sistema di gestione allerte ed emergenze;

4) dare tempestiva diffusione dell´Avviso alle proprie strutture;

5) informare costantemente la SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) sull´evoluzione della situazione.

Sala Operativa Regionale SORIS H24: 800404040