Presentata la lista “Patto Popolare”

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO

Presentazione ufficiale, questa mattina, per la lista Patto Popolare.

Il gruppo di 24 candidati al Consiglio comunale è riferimento dell'area politica del Sen. Salvo Torrisi.

A partecipare alla conferenza stampa, questa mattina in via Teatro, il Sen. Salvo Torrisi, i portavoce Antonio Torrisi e Giuseppe Carciotto oltre ai candidati e ai numerosi sostenitori della lista Patto Popolare.

“Il nostro impegno – ha dichiarato Antonio Torrisi – è stato rivolto ad individuare candidati che sappiano coniugare la rappresentatività con la qualità personale e professionale.

Giovani professionisti, donne e uomini impegnati in città, che hanno scelto di dare il proprio contributo con Patto Popolare.

La scelta di sostenere la candidatura di Anthony Distefano si spiega con la necessità di individuare un volto nuovo, che riesca a portare un contributo reale fatto di esperienza, professionalità e buona politica”.

Giuseppe Carciotto ha evidenziato: “Non crediamo nella politica svolta all'interno dei movimenti, ma ribadiamo il ruolo delle istituzioni e dei partiti.

Dobbiamo far ripartire l'azione amministrativa con la serietà e la competenza che questo gruppo è in grado di esprimere”.

A concludere l'incontro il candidato sindaco Anthony Distefano, che ha ringraziato Patto Popolare, esortando i candidati a sostenere il nuovo progetto politico.

“Sono orgoglioso e felice - ha affermato Anthony Distefano - di ricevere il sostegno di Patto Popolare. È una lista giovane, piena di entusiasmo e soprattutto fatta di persone capaci.

Puntiamo sul lavoro per i giovani, ma non solo.

Siamo determinati a portare avanti un progetto che possa rappresentare la svolta per la città di Paternò.

Sostenete e date fiducia al nostro progetto politico”.