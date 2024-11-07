PRESENTATO IL PROGETTO DELLE STRISCE BLU, SEI FAVOREVOLE O CONTRARIO? VOTA IL SONDAGGIO

Voting is closedPATERNO' . STRISCE BLU SEI FAVOREVOLE?SI FAVOREVOLENO CONTRARIONON MI ESPRIMOLA TUA OPINIONEOggi, presso il Palazzo Alessi, il Sindaco Nino Naso ha ufficialmente presentato il nuovo pr...

Oggi, presso il Palazzo Alessi, il Sindaco Nino Naso ha ufficialmente presentato il nuovo progetto di sosta regolamentata, meglio conosciuto come “strisce blu”. Alla cerimonia erano presenti il Comandante dei vigili urbani, Antonino La Spina, l’Assessore alla Viabilità Carmelo Ciccia e i consiglieri comunali Orazio Lopis e Salvatore Malerba. Questo progetto rappresenta un’importante iniziativa per migliorare la gestione della viabilità e la qualità della vita cittadina.

L’iniziativa mira a creare una viabilità più ordinata e sostenibile, rispondendo alle esigenze della comunità locale. Tra i principali obiettivi del progetto ci sono:

Riduzione del traffico congestionato : migliorando la fluidità della circolazione, soprattutto nelle aree urbane più trafficate.

: migliorando la fluidità della circolazione, soprattutto nelle aree urbane più trafficate. Migliore accessibilità agli esercizi commerciali : garantendo un parcheggio più organizzato e accessibile, si punta a rendere gli spazi commerciali più fruibili e sicuri.

: garantendo un parcheggio più organizzato e accessibile, si punta a rendere gli spazi commerciali più fruibili e sicuri. Riduzione del parcheggio abusivo e disordinato : aumentando così la sicurezza e l’accessibilità degli spazi pubblici.

: aumentando così la sicurezza e l’accessibilità degli spazi pubblici.

Il piano prevede la creazione di 1.078 stalli di sosta regolamentata, distribuiti in diverse zone della città, e 58 parcometri per garantire un accesso organizzato e sicuro alle aree di parcheggio. Saranno inoltre assunti 10 nuovi ausiliari del traffico, il cui compito sarà assicurare il rispetto delle norme e garantire l’ordine nelle aree di sosta regolamentata.

Di seguito, la distribuzione degli stalli previsti:

Largo Assisi : 16 stalli

: 16 stalli Via Santa Lucia : 19 stalli

: 19 stalli Via Carrara : 11 stalli

: 11 stalli Piazzale Dei Diritti Umani (Ospedale civico) : 57 stalli

: 57 stalli Via E. Bellia : 142 stalli

: 142 stalli Piazza Caduti di Nassirya : 60 stalli

: 60 stalli Via G.B. Nicolosi : 95 stalli

: 95 stalli Piazza San Francesco di Paola : 41 stalli

: 41 stalli Via San Francesco di Paola : 11 stalli

: 11 stalli Piazza Umberto : 5 stalli

: 5 stalli Piazza Santa Barbara : 11 stalli

: 11 stalli Via Monastero : 10 stalli

: 10 stalli Piazza Indipendenza : 15 stalli

: 15 stalli Via Roma : 34 stalli

: 34 stalli Piazza Vittorio Veneto : 41 stalli

: 41 stalli Via Vittorio Emanuele (tra Piazza Indipendenza e via Stazione) : 159 stalli

: 159 stalli Via Stazione : 16 stalli

: 16 stalli Via Strano (tra via Vittorio Emanuele e via Circumvallazione) : 15 stalli

: 15 stalli Via Circumvallazione (tratto tra vico Cracchiolo e Piazza Purgatorio) : 27 stalli

: 27 stalli Via Circumvallazione (tratto tra via Strano e via Fallica) : 38 stalli

: 38 stalli Via Circumvallazione (tratto tra via Vasta e via Virgillito) : 22 stalli

: 22 stalli Via Circumvallazione (tratto compreso tra il civico n.525 di via Circumvallazione e via Vitt. Emanuele) : 8 stalli

: 8 stalli Via Vasta (tra via Baratta e via Circumvallazione/ via V. Bellini) : 17 stalli

: 17 stalli Via Canonico Renna (tra via Vittorio Emanuele e via Baratta) : 33 stalli

: 33 stalli Via Baratta (tra via Circumvallazione e via Vasta) : 29 stalli

: 29 stalli Via Bellini (tratto tra via Fallica e via L. Rizzo) : 43 stalli

: 43 stalli Corso Sicilia (tratto tra via Vittorio Emanuele e via Linosa) : 21 stalli

: 21 stalli Piazza R. Livatino : 27 stalli

: 27 stalli Area antistante la Piscina Comunale: 55 stalli

Tariffe e Abbonamenti

Il progetto delle strisce blu prevede tariffe e abbonamenti accessibili per garantire il massimo beneficio ai cittadini. Le tariffe dovrebbero essere le seguenti:

Tariffa minima : € 0,40 per i primi 30 minuti di sosta.

: € 0,40 per i primi 30 minuti di sosta. Tariffa oraria : € 0,70 per ogni ora di sosta.

: € 0,70 per ogni ora di sosta. Mezza giornata: € 2,50, valida dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 16:00 alle 20:00.

Per coloro che necessitano di una sosta prolungata e regolare, sono previsti abbonamenti:

Abbonamento mensile : € 50,00 per l’intera giornata.

: € 50,00 per l’intera giornata. Abbonamento annuale: € 400,00 per l’intera giornata.

Un Passo Verso una Città più Sostenibile

Il Sindaco Naso ha dichiarato che l’introduzione delle strisce blu rappresenta un importante passo avanti per garantire una città più ordinata, sicura e sostenibile, allineandosi alle migliori pratiche di gestione della viabilità. Con il supporto degli ausiliari del traffico, sarà possibile mantenere l’ordine e promuovere un uso più efficiente degli spazi pubblici.