Presentato il programma del Carnevale 2015 del Comune di Paternò

Si è tenuta a Palazzo Alessi, la conferenza stampa per presentare il programma messo a punto dal Comune di Paternò, in occasione del Carnevale 2015. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, l' Amministrazione, insieme ai componenti della Commissione Consiliare allo Spettacolo, hanno illustrato ai presenti il ricco calendario degli eventi, che si terranno dal 12 al 17 febbraio. Sfilate di carri e gruppi in maschera, sagre di prodotti tipici, spettacoli ed esibizioni musicali caratterizzeranno la festa più allegra dell’anno, che torna, a Paternò, dopo quattro anni di assenza, grazie alla sinergia fra l’Amministrazione comunale, le associazioni e le maestranze locali.

Si comincia dunque giovedì grasso, 12 febbraio, con il “Mercatino dell’Artigianato”, che sarà allestito in piazza Umberto dalle ore 09.00 alle ore 23.00 e continuerà per tutta la durata delle feste di Carnevale. Sempre giovedì grasso, ancora in piazza Umberto, spazio al divertimento per i più piccoli, a partire dalle ore 17.30, con la “Festa dei bimbi in Maschera” e, a seguire, la “Sagra delle Chiacchiere”; a partire dalle 20.30, la piazza sarà teatro di spettacoli ed esibizioni a cura di artisti locali. Ma il clou degli eventi legati al Carnevale è previsto per domenica, 15 febbraio, con gli appuntamenti che si susseguiranno per tutto il corso della giornata. Si comincerà così alle ore 09.00, in piazza Indipendenza, con la “Festa dei bimbi in maschera” e si proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, con la sfilata dei gruppi in maschera e dei carri allegorici, che partirà da via Vittorio Emanuele, davanti alla Villa Comunale. Il festoso corteo giungerà fino a piazza Indipendenza, dove, a cominciare dalle 20.00, si terranno la sagra della salsiccia, dei maccheroni e delle chiacchere, accompagnate da spettacoli musicali e discoteca sotto le stelle, a cura del Dj Sciv. Il programma di domenica verrà replicato anche martedì grasso, 17 febbraio, quando torneranno a sfilare i carri allegorici e i gruppi in maschera. La festa si chiuderà in piazza Indipendenza, a partire dalle ore 20.00, dove si rinnoverà l’appuntamento con la sagra dei piatti tipici del Carnevale, accompagnata dallo spettacolo di cabaret del famoso comico catanese David Simone Vinci, alle ore 21.00. Per finire, la città saluterà Re Carnevale con spettacoli musicali e il djset sotto le stelle.

All’incontro con i giornalisti, ad illustrare il programma, erano presenti l’assessore allo Spettacolo, Alfredo Minutolo, l'assessore allo Sviluppo economico, Agostino Borzì, l'assessore alla Cultura, Valentina Campisano, i componenti della V Commissione, con il presidente Giuseppe Di Benedetto e i consiglieri Alfredo Sciacca, Salvatore Comis, Lorenzo Arcoria, Filippo Condorelli ed Enrico Statelli.

«Dopo mesi di lavoro siamo riusciti ad organizzare il Carnevale 2015 per Paternò – ha dichiarato l’assessore allo Spettacolo, Alfredo Minutolo -, che sarà una festa all’insegna della sobrietà e della semplicità, diversa, ovviamente, rispetto alle manifestazioni del passato, innanzitutto per la necessità di contenere le spese. È un Carnevale che nasce con l’intento di riscoprire le tradizioni storiche che hanno caratterizzato, per anni, quest’evento nella città di Paternò – continua Minutolo – attraverso una collaborazione sinergica fra l’Amministrazione, le maestranze e le associazioni locali. Ci auguriamo che questa possa essere la prima di una lunga serie di manifestazioni per il Carnevale – ha concluso Minutolo – ringrazio i consiglieri comunali, il sindaco Mangano e le associazioni che hanno pienamente condiviso il progetto».

«Il Carnevale può rappresentare non soltanto un momento di svago, ma anche una vera occasione di crescita per la città – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Agostino Borzì -. Un ringraziamento va a tutte le persone che stanno lavorando per la buona riuscita dell’iniziativa; anche se non possiamo, viste le risorse limitate, far rivivere i fasti del Carnevale di un tempo, la manifestazione di quest’anno vuole essere l’inizio di un nuovo percorso, volto a riscoprire le tradizioni di un tempo, che possono davvero rappresentare un volano per lo sviluppo del territorio».

Programma del Carnevale 2015 – Comune di Paternò

Dal 12 al 17 febbraio ’15

Piazza Umberto

Mercatino dell’artigianato dalle ore 9,00 alle ore 23,00

12 FEBBRAIO

Dalle ore 17,30 Festa dei Bambini in maschera

Dalle ore 18,00 Sagra delle Chiacchiere

Dalle ore 20,30 Spettacoli ed esibizioni

15 FEBBRAIO Villa Comunale - Via Vittorio Emanuele

Dalle ore 15,30 Sfilata gruppi in maschera e carri allegorici

Piazza Indipendenza

Dalle ore 9,00 alle 12,00

Festa dei Bambini in maschera con omaggio di coriandoli

Dalle ore 20,00

Sagre della salsiccia, dei maccheroni e delle chiacchiere

Spettacoli musicali e Discoteca sotto le stelle con DJ Sciv

17 FEBBRAIO Villa comunale - Via Vittorio Emanuele

Dalle ore15,30 Sfilata gruppi in maschera e carri allegorici

Piazza Indipendenza

Dalle ore 17,30 Festa dei Bambini in maschera

Dalle ore 20,00

Sagre della salsiccia, dei maccheroni e delle chiacchiere

Cabaret con Davide Simone Vinci

Spettacoli musicali e Discoteca sotto le stelle con DJ Sciv