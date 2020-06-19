Nell’ambito dei servizi presidiari nelle zone ritenute a maggior incidenza di reati predatori, è stata maggiormente attenzionata la zona del litorale della Playa dove, tradizionalmente, si riversano i...

Nell’ambito dei servizi presidiari nelle zone ritenute a maggior incidenza di reati predatori, è stata maggiormente

PRESO LADRO DI AUTO MENTRE TENTA DI RUBARE IN VIALE KENNEDY

attenzionata la zona del litorale della Playa dove, tradizionalmente, si riversano i bagnanti catanesi e i turisti, in tempo d’estate.Così, su disposizione del Questore Mario Della Cioppa, personale del Commissariato Librino ha eseguito, nella giornata di ieri, controlli volti a prevenire e reprimere il fenomeno dei furti di autovetture in viale Kennedy.È stato, così arrestato il pregiudicato NICOSIA Sebastiano Fabrizio classe 1991, colto nella flagranza del tentato furto aggravato di una vettura, in concorso con un’altra persona.Durante l'attività di osservazione, i poliziotti hanno notato due giovani i quali, in modo del tutto disinvolto, pur trovandosi in presenza di tantissime persone e dopo aver probabilmente visto il proprietario di un'autovettura ivi posteggiata recarsi in spiaggia, si sono avvicinati al veicolo, iniziando ad armeggiare con la serratura dello sportello. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, provocando la fuga dei malfattori in direzione spiaggia. Uno dei due, però, è stato immediatamente catturato, così come sono stati recuperati gli arnesi utilizzati per forzare la serratura, sequestrati penalmente.La vittima del tentato furto, che in quel momento si trovava in spiaggia, è stata contattata e, dopo aver accertato i segni di effrazione e quindi il danneggiamento finalizzato al furto dell’auto, ha sporto denuncia.Il Nicosia, con numerosi precedenti di polizia specifici, è stato condotto in Questura dove è stato formalizzato l’arresto per tentato furto aggravato.