PRESO RAPINATORE SERIALE DI FARMACIE

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Mario Carmelo Rapisarda (cl. 1973), pregiudicato, responsabile del reato di tentata rapina aggravata, ai danni di una farmacia ubicata nel rione San Giovanni Galermo, e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito delle numerose rapine registrate nelle ultime settimane nel rione San Giovanni Galermo, commesse da un soggetto che agiva seguendo il medesimo modus operandi (totalmente travisato e armato di pistola), personale della Squadra Mobile, sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, predisponeva un mirato servizio nei pressi di una farmacia rionale ritenuta possibile obiettivo, in quanto già oggetto di rapina alcuni giorni addietro.

Dopo alcune ore di osservazione, gli agenti notavano giungere uno scooter Honda SH 300 di colore scuro, con la targa coperta, con un soggetto a bordo, le cui fattezze fisiche risultavano corrispondenti a quelle del rapinatore che nelle settimane scorse aveva colpito nel predetto quartiere, travisato da passamontagna ed armato di pistola.

L’uomo, introdottosi nella farmacia con l’arma in pugno, si dirigeva verso la cassa intimando a uno dei dipendenti di consegnargli l’incasso.

Osservato quanto stava accadendo, gli agenti della Squadra Mobile, uno dei quali appositamente indossante un camice di colore bianco, intervenivano tempestivamente e affrontavano il rapinatore armato, disarmandolo e bloccandolo con non poche difficoltà considerata la stazza e la sua strenue resistenza.

Rapisarda veniva posto in stato di arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale e, successivamente, associato al carcere Piazza Lanza di Catania.