PRETE CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE, VESCOVO INDAGATO PER FALSA TESTIMONIANZA A PIAZZA ARMERINA

Il vescovo della diocesi di Piazza Armerina (Enna), Rosario Gisana e il suo vicario generale, Vincenzo Murgano, attualmente parroco della chiesa madre del capoluogo, sono indagati dalla procura di Enna per falsa testimonianza.

I due hanno ricevuto l'avviso di conclusione indagini.

La vicenda è una coda del processo al sacerdote ennese Giuseppe Rugolo, che si è concluso lo scorso 5 marzo con una condanna a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale a danno di minori. Dopo la conclusione del processo la parte civile, Antonio Messina, ha presentato un esposto in procura e ora i pm vogliono approfondire la vicenda.

"A fronte delle tante bugie emerse nel corso delle indagini e anche nelle deposizioni in aula, mi sarei aspettato che il tribunale trasmettesse autonomamente gli atti in procura. Così non è stato.

Oggi apprendo che comunque la procura sta andando avanti" dice Antonio Messina, il giovane archeologo che aveva denunciato il sacerdote e al quale Gisana aveva offerto 25 mila euro in contanti in cambio del silenzio.

I giudici, nelle motivazioni della sentenza di condanna a Rugolo, stigmatizzano il comportamento del vescovo Gisana come atto "a facilitare l'attività predatoria di un prelato già oggetto di segnalazione" . Nel corso di una intercettazione, agli atti del processo, tra il vescovo e Rugolo, Gisana ammette di avere insabbiato i fatti. Ora l'inchiesta della Procura dove da qualche settimana si è insediato il nuovo procuratore, Ennio Petrigni.

"Entrambi sono sereni e manifestano fiducia incondizionata nella verità e nella magistratura", scrive in una nota la diocesi di Piazza Armerina, riferendosi all'indagine sul vescovo Rosario Gisana e sul vicario giudiziale Vincenzo Murgano.