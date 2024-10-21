95047

PRETEMP EMETTE ALLERTA LIVELLO 2: RISCHIO FORTI TEMPORALI SU SICILIA ORIENTALE E CALABRIA

L'organizzazione PRETEMP ha diramato per la giornata odierna una previsione di pericolosità di livello 2 per le zone della Sicilia orientale e della Calabria meridionale. Le condizioni atmosferiche in...

A cura di Redazione Redazione
21 ottobre 2024 08:14
PRETEMP EMETTE ALLERTA LIVELLO 2: RISCHIO FORTI TEMPORALI SU SICILIA ORIENTALE E CALABRIA -
News
Condividi

L'organizzazione PRETEMP ha diramato per la giornata odierna una previsione di pericolosità di livello 2 per le zone della Sicilia orientale e della Calabria meridionale.

Le condizioni atmosferiche indicano un elevato rischio di temporali semi-stazionari a multicella, che possono provocare precipitazioni particolarmente intense e persistenti.

Secondo il bollettino, gli accumuli di pioggia potrebbero raggiungere livelli critici, con quantitativi superiori ai 100 mm in 3 ore.

Tali fenomeni possono causare allagamenti improvvisi, frane e disagi alla viabilità, rendendo queste aree particolarmente vulnerabili.

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, evitando spostamenti non necessari e di seguire gli aggiornamenti meteorologici, oltre a eventuali indicazioni delle autorità locali per gestire l'emergenza.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047