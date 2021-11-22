PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLLO: DOMANI SCREENING GRATUITO A CATANIA PER TUTTI
In occasione della giornata di prevenzione dei tumori del collo, indetta dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCf), domani (martedì 23) presso l’Ospedale Cannizzaro sarà possibile sottoporsi a screening gratuito.
L’iniziativa è rivolta ai cittadini considerati a rischio in quanto portatori di una tumefazione del collo di recente insorgenza e non ancora inquadrata, che potranno rivolgersi all’ambulatorio dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dott. Vincenzo Saita, al piano 1 dell’edificio Q, dalle 8 alle 13.
Oltre a chi già prenotato sul sito www.sioechcf.it in adesione alla campagna nazionale, è possibile presentarsi all’ambulatorio, senza prenotazione; qualora dallo screening emergesse la necessità di approfondimenti, l’utente sarà indirizzato verso lo specifico percorso diagnostico-terapeutico.
Obiettivo della campagna è la diagnosi tempestiva di patologie delle prime vie aerodigestive: evidenze clinico-scientifiche, infatti, dimostrano che una tumefazione del collo che persista per più di tre settimane è da considerarsi sospetta per neoplasia primitiva o secondaria.