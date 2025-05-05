95047

PREVENZIONE INCENDI 2025: ESTATE 2025, SCATTA L’ORDINANZA ANTINCENDIO NEL COMUNE DI PATERNÒ

Con l’approssimarsi della stagione estiva, il Comune di Paternò ha emesso un’ordinanza finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia, in vigore dal 5 maggio al 20 ottobre 2025....

A cura di Redazione Redazione
05 maggio 2025 09:17
PREVENZIONE INCENDI 2025: ESTATE 2025, SCATTA L’ORDINANZA ANTINCENDIO NEL COMUNE DI PATERNÒ -
News
Condividi

Con l’approssimarsi della stagione estiva, il Comune di Paternò ha emesso un’ordinanza finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia, in vigore dal 5 maggio al 20 ottobre 2025. Le alte temperature e la siccità rendono necessario l’intervento congiunto di cittadini, aziende agricole e enti pubblici per garantire la sicurezza del territorio e delle persone.

Obblighi per i proprietari di terreni

Durante il periodo indicato, tutti i proprietari, possessori o conduttori di terreni, lotti agricoli, strade o fondi, dovranno rispettare i seguenti obblighi:

  • Pulizia dei terreni: sgombrare da erbe secche, sterpaglie, foglie o altri materiali combustibili i lotti all’interno o nelle vicinanze del centro abitato.
  • Manutenzione delle strade rurali: eliminare ogni materiale combustibile (ramaglie, erba, foglie) lungo le strade comunali e tagliare siepi o rami che invadono la carreggiata.
  • Creazione di fasce tagliafuoco:
    • Dopo la mietitura, deve essere realizzata una fascia arata di almeno 10 metri priva di vegetazione lungo il perimetro del fondo.
    • Nei grandi appezzamenti, ogni 200 metri devono essere predisposte fasce ortogonali di 10 metri completamente prive di vegetazione.
  • Protezione dei fabbricati: eliminazione della vegetazione secca e delle sterpaglie per almeno 20 metri attorno a edifici, impianti e recinzioni.
  • Pulizia delle scarpate stradali: obbligo di mantenere libere da vegetazione le scarpate per una fascia di 10 metri.

Norme di sicurezza nelle aie e durante le attività agricole

Nelle aree di lavorazione agricola (aie) è fatto obbligo di:

  • Mantenere almeno 6 metri di distanza tra i cumuli di frumento;
  • Dotare le macchine agricole di estintori a polvere (10 litri per trebbiatrici, 8 litri per trattori);
  • Effettuare il rifornimento a motore spento;
  • Tenere il combustibile lontano da mezzi e materiali infiammabili (minimo 10 metri);
  • Rimuovere periodicamente i detriti combustibili dalle macchine;
  • Esporre cartelli ben visibili con la dicitura “Vietato fumare e/o innescare fiamme libere”.

Divieti assoluti

Nel periodo compreso tra il 5 maggio e il 20 ottobre 2025, è vietato:

  • Accendere fuochi nei boschi, nei terreni cespugliosi o in prossimità di vegetazione;
  • Utilizzare attrezzi che generano fiamme o scintille;
  • Usare fuochi d’artificio, se non in aree autorizzate;
  • Bruciare rifiuti vegetali (sfalci, potature, paglia) anche in quantità minime.

Inoltre, per tutto l’anno è vietato gettare dal veicolo o abbandonare sul terreno sigarette, fiammiferi o altro materiale acceso.

Segnalazioni e responsabilità

Chiunque avvisti un incendio o un principio d’incendio è obbligato a darne immediata comunicazione:

  • Corpo Forestale: 1515
  • Vigili del Fuoco: 115
  • Autorità locali di pubblica sicurezza

Sanzioni

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà:

  • Sanzioni amministrative da € 1.032 a € 10.329 (art. 10, comma 6, Legge 353/2000);
  • Responsabilità penali in caso di danni a persone, animali o beni, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale.

In caso di terreni in evidente stato di abbandono, l’Amministrazione, tramite la Polizia Municipale e altri enti preposti, potrà effettuare sopralluoghi e imporre l’obbligo di bonifica entro 15 giorni, pena ulteriori sanzioni.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047