PREVENZIONE INCENDI 2025: ESTATE 2025, SCATTA L’ORDINANZA ANTINCENDIO NEL COMUNE DI PATERNÒ

Con l’approssimarsi della stagione estiva, il Comune di Paternò ha emesso un’ordinanza finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia, in vigore dal 5 maggio al 20 ottobre 2025. Le alte temperature e la siccità rendono necessario l’intervento congiunto di cittadini, aziende agricole e enti pubblici per garantire la sicurezza del territorio e delle persone.

Obblighi per i proprietari di terreni

Durante il periodo indicato, tutti i proprietari, possessori o conduttori di terreni, lotti agricoli, strade o fondi, dovranno rispettare i seguenti obblighi:

Pulizia dei terreni : sgombrare da erbe secche, sterpaglie, foglie o altri materiali combustibili i lotti all’interno o nelle vicinanze del centro abitato.

: sgombrare da erbe secche, sterpaglie, foglie o altri materiali combustibili i lotti all’interno o nelle vicinanze del centro abitato. Manutenzione delle strade rurali : eliminare ogni materiale combustibile (ramaglie, erba, foglie) lungo le strade comunali e tagliare siepi o rami che invadono la carreggiata.

: eliminare ogni materiale combustibile (ramaglie, erba, foglie) lungo le strade comunali e tagliare siepi o rami che invadono la carreggiata. Creazione di fasce tagliafuoco : Dopo la mietitura, deve essere realizzata una fascia arata di almeno 10 metri priva di vegetazione lungo il perimetro del fondo. Nei grandi appezzamenti, ogni 200 metri devono essere predisposte fasce ortogonali di 10 metri completamente prive di vegetazione.

: Protezione dei fabbricati : eliminazione della vegetazione secca e delle sterpaglie per almeno 20 metri attorno a edifici, impianti e recinzioni.

: eliminazione della vegetazione secca e delle sterpaglie per almeno attorno a edifici, impianti e recinzioni. Pulizia delle scarpate stradali: obbligo di mantenere libere da vegetazione le scarpate per una fascia di 10 metri.

Norme di sicurezza nelle aie e durante le attività agricole

Nelle aree di lavorazione agricola (aie) è fatto obbligo di:

Mantenere almeno 6 metri di distanza tra i cumuli di frumento;

tra i cumuli di frumento; Dotare le macchine agricole di estintori a polvere (10 litri per trebbiatrici, 8 litri per trattori);

(10 litri per trebbiatrici, 8 litri per trattori); Effettuare il rifornimento a motore spento ;

; Tenere il combustibile lontano da mezzi e materiali infiammabili (minimo 10 metri);

Rimuovere periodicamente i detriti combustibili dalle macchine;

Esporre cartelli ben visibili con la dicitura “Vietato fumare e/o innescare fiamme libere”.

Divieti assoluti

Nel periodo compreso tra il 5 maggio e il 20 ottobre 2025, è vietato:

Accendere fuochi nei boschi, nei terreni cespugliosi o in prossimità di vegetazione;

Utilizzare attrezzi che generano fiamme o scintille;

Usare fuochi d’artificio, se non in aree autorizzate;

Bruciare rifiuti vegetali (sfalci, potature, paglia) anche in quantità minime.

Inoltre, per tutto l’anno è vietato gettare dal veicolo o abbandonare sul terreno sigarette, fiammiferi o altro materiale acceso.

Segnalazioni e responsabilità

Chiunque avvisti un incendio o un principio d’incendio è obbligato a darne immediata comunicazione:

Corpo Forestale: 1515

Vigili del Fuoco: 115

Autorità locali di pubblica sicurezza

Sanzioni

Il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà:

Sanzioni amministrative da € 1.032 a € 10.329 (art. 10, comma 6, Legge 353/2000);

(art. 10, comma 6, Legge 353/2000); Responsabilità penali in caso di danni a persone, animali o beni, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale.

In caso di terreni in evidente stato di abbandono, l’Amministrazione, tramite la Polizia Municipale e altri enti preposti, potrà effettuare sopralluoghi e imporre l’obbligo di bonifica entro 15 giorni, pena ulteriori sanzioni.