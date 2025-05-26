PREVISIONI METEO SICILIA, INIZIO SETTIMANA: SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO, MA ATTENZIONE AL VENTO

Nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, il cui merito sarà dell’espansione verso levante dell’anticiclone delle Azzorre che determiner...

Nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, il cui merito sarà dell’espansione verso levante dell’anticiclone delle Azzorre che determinerà il definitivo allontanamento verso la Grecia della circolazione depressionaria responsabile della fase di tempo moderatamente instabile che ha interessato soprattutto il settore orientale e tirrenico dell’isola, dove si sono verificate delle precipitazioni sparse.

Il tutto è accompagnato da un’intensa e fresca ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali che affluisce lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre.

A partire dalla giornata di Lunedì si andrà incontro ad un fase di tempo più asciutto e soleggiato, anche se non mancheranno durante il giorno dei locali annuvolamenti.

Il tutto sarà associato un graduale rialzo termico, che per il momento, risulterà di moderata intensità.

Ma adesso dopo questa breve analisi, diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 26 Maggio

Fin dalle prime ore del mattino e per gran parte della giornata su gran parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, tendenza durante le ore centrali del giorno a degli addensamenti nuvolosi specie lungo le aree interne ed i rilievi montuosi dell’isola, ma a cui non saranno associati fenomeni degni di nota.

I venti saranno moderati in prevalenza dai quadranti nord occidentali, con locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve e graduale aumento.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 27 Maggio

Giornata che vedrà su tutta l’isola condizioni di cielo in prevalenza poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso più consistente lungo il settore tirrenico e, durante le ore pomeridiane, lungo le aree interne della Sicilia centro orientale.

In serata tendenza ad ampie schiarite ovunque.

Venti moderati dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 28 Maggio

Anche la giornata di Mercoledì vedrà su buona parte dell’isola condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, eccetto lungo il settore tirrenico dove avremo degli addensamenti nuvolosi che renderanno il cielo temporaneamente nuvoloso.

Venti moderati nord occidentali con dei possibili rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi.

Temperature stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento.