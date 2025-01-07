95047

PREVISTI DISSERVIZI IDRICI A PATERNÒ DOMANI E DOPODOMANI, 8 E 9 GENNAIO 2025: LE ZONE COINVOLTE

A cura di Redazione Redazione
07 gennaio 2025 22:10
News
L’A.M.A. S.p.A. informa, attraverso una nota ufficiale, che nelle giornate del 8 e 9 gennaio 2025, si registreranno disservizi idrici a Paternò, interessando diverse zone della città. L’azienda comunica che, a causa di lavori di manutenzione, ci saranno interruzioni nel servizio di fornitura dell’acqua nelle seguenti aree:

  • Centro Storico
  • Collina
  • Via Po
  • Zona Ardizzone
  • Via G.B. Nicolosi e zone limitrofe
  • Via E. Bellia e zone limitrofe
  • Via N. Sauro e zone limitrofe
  • Via Fonte Maimonide e zone limitrofe
  • C.da Junco e C.da Schettino

L’A.M.A. S.p.A. si scusa per i disagi causati e rassicura che il servizio verrà ripristinato il prima possibile. Si invita la cittadinanza a prendere le necessarie precauzioni e a seguire gli aggiornamenti dell'azienda per ulteriori comunicazioni.

L’Azienda ribadisce l’impegno a ridurre al minimo l’inconveniente per i residenti e a completare i lavori in tempi brevi, al fine di garantire una fornitura idrica continua e regolare in futuro.

