PREVISTI DISSERVIZI IDRICI PER LA GIORNATA DI OGGI E DI DOMANI

L'Azienda Municipalizzata Acquedotto comunica che, a seguito indifferibile intervento nella condotta di alimentazione del serbatoio Palazzolo, in data 25/09/2020 si avranno problemi nella distribuzione idrica nei quartieri delle vie Sardegna, Campania e Scala Vecchia e aree adiacenti. Eseguito l’intervento di cui sopra si provvederà urgentemente a riattivare il regolare regime idraulico di distribuzione.

Per la giornata di domani 26/09/2020 a seguito distacco programmato energia elettrica da parte dell’ENEL i pozzi DI NATALE e RAFFO 1 e 2 saranno inattivi.

Si avranno problemi nella distribuzione idrica nei quartieri delle vie Mazzini, Emanuele Bellia, Ardizzone, Sardegna, Campania e Scala Vecchia e aree adiacenti.

Ripristinata, da parte dell’ENEL, l’energia elettrica negli impianti di cui sopra si provvederà urgentemente a riattivare il regolare regime idraulico di distribuzione.