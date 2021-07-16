PRIMA VITTIMA IN SICILIA PER LA VARIANTE DELTA DEL CORONAVIRUS

Prima vittima per "variante Delta" del Covid-19 a Marsala (Trapani). A morire è stato un uomo di poco meno di 60 anni.A confermare che il paziente ricoverato all'ospedale "Paolo Borsellino" è deceduto...

A confermare che il paziente ricoverato all'ospedale "Paolo Borsellino" è deceduto per questa causa è stato l'esito del tampone specifico elaborato a Palermo.

La vittima, un marsalese con qualche lieve patologia, aveva fatto una sola dose di vaccino. Così come una sola dose di vaccino hanno fatto gli altri due pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Marsala, intubati ed entrambi in gravissime condizioni.

Anche per loro si farà il tampone specifico per la variante indiana. Anche loro sono persone di mezza età. "E' impressionante - dice un medico - non solo la facilità di contagio della variante del coronavirus, ma anche come un soggetto si sia aggravato e come sia finito da casa sua alla rianimazione in sole 24 ore".

L'invito è quello di completare la vaccinazione, ritenuto l'unico modo per avere uno scudo dalle forme più gravi della malattia.