PRIME MEDAGLIE DEL 2019 PER IL CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA

11 febbraio 2019 07:46
Il 2019 inizia nel migliori di modi per il Centro sportivo Taekwondo Marletta, con un bottino di 10 medaglie conquistate nei campionati interregionale Puglia 2019.

Ecco nel dettaglio le medaglie conquistate:

4 ORO 4 ARGENTO 2 BRONZO
🏆3 società class.

ORO:

  • Asia Marletta TKD -37kg
  • Giovanni Maugeri -20kg
  • Ludovica Grazioso -24kg
  • Gaetano Virgillito -30kg

ARGENTO:

  • Eleana Marletta -23kg
  • Salvatore Ciccia -30 kg
  • Francesco Borzí-37kg
  • Michael Peci -27

BRONZO:

  • Michael Maurici -30
  • Antonio Grasso -27

