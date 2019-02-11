PRIME MEDAGLIE DEL 2019 PER IL CENTRO SPORTIVO TAEKWONDO MARLETTA
A cura di Redazione
11 febbraio 2019 07:46
Il 2019 inizia nel migliori di modi per il Centro sportivo Taekwondo Marletta, con un bottino di 10 medaglie conquistate nei campionati interregionale Puglia 2019.
Ecco nel dettaglio le medaglie conquistate:
4 ORO 4 ARGENTO 2 BRONZO
🏆3 società class.
ORO:
- Asia Marletta TKD -37kg
- Giovanni Maugeri -20kg
- Ludovica Grazioso -24kg
- Gaetano Virgillito -30kg
ARGENTO:
- Eleana Marletta -23kg
- Salvatore Ciccia -30 kg
- Francesco Borzí-37kg
- Michael Peci -27
BRONZO:
- Michael Maurici -30
- Antonio Grasso -27