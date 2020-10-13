PRIMI CASI DI CORONAVIRUS A RAGALNA

Il sindaco di Ragalna, Salvo Chisari ha annunciato tramite il suo profilo Facebook i primi casi di positività al coronavirus a Ragalna.Con grande dispiacere comunico che, purtroppo, ha scritto il prim...

Il sindaco di Ragalna, Salvo Chisari ha annunciato tramite il suo profilo Facebook i primi casi di positività al coronavirus a Ragalna.

Con grande dispiacere comunico che, purtroppo, ha scritto il primo cittadino anche nella nostra Città, si sono registrati i primi casi di cittadini positivi al #Covid.

Ad oggi sono 4, tutti asintomatici, che si trovano già in isolamento.

Sono i primi casi a Ragalna, dall’inizio di questa pandemia.

L’ attenzione è stata e resta altissima!!! Raccomando la massima prudenza nei rapporti interpersonali, usiamo tutti la mascherina e manteniamo le distanze! Rispettiamo, scrupolosamente, quanto previsto nell’ ultimo DPCM emanato nella serata di ieri.

Grazie a tutti della collaborazione.

Auguri di pronta guarigione ai nostri 4 concittadini.