PRIMO CASO DI INTOSSICAZIONE DA FUNGHI IN PROVINCIA DI CATANIA. L’APPELLO AI CITTADINI: “CONSUMATE SOLO FUNGHI CERTIFICATI DALL’ASP”

Attenzione alta, sul territorio, per la raccolta e il consumo di funghi freschi spontanei. Nei giorni scorsi, nella zona etnea, è stato accertato il primo caso di intossicazione da Chlorophyllum molybdites, detto Falsa mazza di tamburo, trattato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Acireale.

Si tratta della prima intossicazione, nella stagione corrente, di questa specie fungina presente in America, Africa e nelle regioni temperate e sub-tropicali di tutto il mondo, ma che da qualche anno risulta molto presente anche nel territorio etneo.

Lo scorso anno sono stati 2 i casi di intossicazione da Chlorophyllum molybdites, che hanno richiesto l’intervento dei micologi presso i Pronto Soccorso ospedalieri.

Questa specie è facilmente confondibile con la ricercata Macrolepiota procera (Mazza di tamburo, volgarmente chiamata cappiddini), che è invece una specie commestibile e largamente raccolta e consumata.

Il Chlorophyllum molybdites è responsabile di intossicazioni gastrointestinali a breve latenza con complicanze neurologiche, che rendono spesso necessario il ricorso ai Pronto Soccorso. Questa intossicazione viene definita Sindrome Morgana (Morganismo).

«Voglio ancora una volta ribadire l’appello ai cittadini ad un consumo attento e responsabile di funghi freschi spontanei - sottolinea la dr.ssa Elena Alonzo, direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) dell’Azienda sanitaria catanese -. Tutte le partite di funghi spontanei, raccolti occasionalmente o posti in vendita, devono essere accompagnate da tagliando di avvenuta certificazione da parte dell’Asp. Questa certificazione garantisce la commestibilità dei funghi e riporta altresì la data entro la quale gli stessi vanno tassativamente consumati».

Il Chlorophyllum molybdites non è però l’unico rischio per i consumatori di funghi. L’attenzione dei micologi dell’Asp di Catania si rivolge, infatti, anche ai funghi a pori rossi, cosiddetti muss’i voi, russeddi, funci niuri, in quanto sotto tale dizione i venditori occasionali della zona dell’Etna erano soliti vendere funghi appartenenti alle specie di Boletus luridus (Suillellus luridus), Boletus erythropus (Neoboletus erythropus), Boletus rhodoxanthus (Rubroboletus rhodoxanthus) e Boletus luteocupreus (Imperator luteocupreus).

Oggi grazie all’azione espletata nel corso degli anni sul territorio etneo dagli ispettori micologi dell’Asp di Catania, la vendita di tali funghi è notevolmente diminuita, ma di recente si sono verificati alcuni nuovi casi di intossicazione, che hanno richiesto l’intervento dei micologi dell’Asp di Catania presso i Pronto Soccorso ospedalieri.

Da sottolineare che se alcune specie, pur risultando commestibili dopo trattamento di prolungata e completa cottura, non possono essere commercializzate (es. Boletus luridus, Boletus erythropus), altre (es. Boletus rhodoxanthus, Boletus luteocupreus) sono da considerarsi tossiche, provocando Sindrome gastrointestinale.

La raccomandazione che si rivolge ai consumatori è pertanto di far controllare tutti i funghi raccolti presso gli sportelli micologici aziendali all’uopo attivati (vedi tabella di seguito) e/o di acquistarli esclusivamente da venditori che espongano sui contenitori dei funghi il “tagliando Asp” di avvenuta certificazione, riportante la denominazione delle specie fungine, data e orario di validità.

Esame annuale abilitazione vendita funghi freschi spontanei

A tal proposito si comunica a tutti i venditori di funghi eduli spontanei che in data 28 settembre c.a. alle ore 9.00 si terrà presso l’aula del Dipartimento di Prevenzione sita a Cerza di San Gregorio in Via Tevere n. 39 (piano meno 1), l’esame annuale per l’abilitazione alla vendita di funghi freschi spontanei.

Tutti i soggetti interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla mail [email protected], (telefono 095/2540167, 168, 114), che fornirà tutte le informazioni necessarie.

SEDE CENTRALE ISPETTORATO

(solo per attività di coordinamento ed informazione)

Via Tevere n. 39 - Cerza S. Gregorio - 095.2540135

e-mail: [email protected]

SPORTELLI MICOLOGICI

Gli sportelli micologici saranno aperti secondo gli orari riportati in tabella.

Sede Centrale IspettoratoSan Gregorio di Catania -

Via Tevere, 39

Lun., Mer., Gio., Ven.: 13.00-14.00

Mar.: 17.00-18.00

095.2540114/167/168/190UO Igiene Pubblica di CataniaCatania -

Viale Vittorio Veneto, 31

Lun.: 8.00-10.00

Da Mar. a Ven.: 8.00-9.00

095.2545022/023UO Igiene Pubblica di BronteBronte - Via Marziano, 50Mar.: 15.00-17.30095.7746503/507UO Igiene Pubblica di Caltagirone (previo contatto telefonico)Caltagirone -

Piazza Marconi, 2

Lun., Mar. e Mer.: 13.00-14.000933.353106/015/091UO Igiene Pubblica di

Gravina di Catania

Mascalucia -

Via Regione Siciliana, 12

Lun.: 8.00-10.00

Da Mar. a Ven.: 8.00-9.00

095.7502104UO Igiene Pubblica di Paternò

(previo contatto telefonico)

Paternò -

Via Massa Carrara, 2

Lun.: 8.00 – 10.00095.797509

OTTOBRATE E FUNGO SICURO

Aperture nei fine settimana

A partire dal 30 settembre, in occasione della maggior presenza sul territorio di funghi freschi eduli spontanei, verranno, inoltre, garantite, come ogni anno, dall’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Prevenzione, le aperture straordinarie nei fine settimana, onde consentire alla collettività il consumo di funghi in sicurezza.

Si riportano, a seguire, sedi e orari degli Sportelli Micologici aggiuntivi che resteranno operativi sino al 30 ottobre.

Tutti i Venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00

Mascalucia - presso Ufficio sanitario Asp - Via Regione Siciliana, 12

Tutti i Sabato, dalle ore 8.00 alle 11.00

Pedara - presso Poliambulatorio Asp - Via Etnea, 56

Tutti i Sabato, dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Zafferana Etnea - presso Guardia Medica - Via Giardini

Tutte le Domeniche di Ottobre, dalle ore 8.00 alle 11.00

Zafferana Etnea - presso Guardia Medica - Via Giardini