Il primo caso in Sicilia di Vaiolo delle scimmie è stato diagnosticato a Palermo, all'ospedale Civico, dall'infettivologo Tullio Prestileo, che dirige l'Unità operativa patologie infettive nelle popolazioni vulnerabili.

Il paziente, un quarantenne del capoluogo siciliano, ha contratto la malattia a Londra, una decina di giorni fa,a causa di un contatto con un positivo e ha accusati i primi sintomi giovedì scorso.

Oggi l'esame eseguito al laboratorio di virologia del Policlinico di Palermo dai professori Giovanni Giammanco e Donatella Ferraro ha confermato la diagnosi.