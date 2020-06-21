PRIMO GIORNO D’ESTATE TRAGICO IN SICILIA. UN MORTO ED UNA DISPERSA IN MARE

Potrebbero essere due le persone annegate oggi nel Palermiano, anche se sulla seconda vittima si registra un giallo. Sono infatti in corso da ore le ricerche di una ragazza che sarebbe dispersa in mar...

Potrebbero essere due le persone annegate oggi nel Palermiano, anche se sulla seconda vittima si registra un giallo. Sono infatti in corso da ore le ricerche di una ragazza che sarebbe dispersa in mare dalle prime ore del pomeriggio di oggi a Balestrate. L'allarme è scattato dopo il salvataggio di un giovane che appena entrato in contatto con i soccorritori ha avvertito che con lui c'era anche una sua amica scomparsa tra i flutti. Immediatamente è scattato il sistema di soccorso e ricerca. La zona è perlustrata dall'alto con un elicottero e battuta dalle motovedette e da mezzi in acqua.

Della giovane, però, nessuna notizia. Frattanto si sono perse le tracce anche del ragazzo, che si è dileguato dopo essere stato soccorso.

Un altro bagnante, Santo Durante, 55 anni, originario di Santa Flavia ma residente in Germania, è annegato nel pomeriggio nel mare di Cefalù.

