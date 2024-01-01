95047

PRIMO INCIDENTE DEL 2024 A PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO AL "PALAZZO DI FERRO"

01 gennaio 2024 10:11
Primo incidente dell'anno 2024 a Paternò per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9, un incidente lungo via Vittorio Emanuele alta, precisamente all’altezza del palazzo di ferro.

Per ragioni ancora oscure, si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture, una Peugeot 207 ed una 206.

Il pronto intervento è stato tempestivo grazie all'arrivo di un'ambulanza del 118, pronta a prestare i primi soccorsi.

Ferita una donna che dopo le prime informazioni non abbia riportato gravi ferite.

La situazione, tuttavia, ha causato notevoli rallentamenti al traffico in entrambi i sensi di marcia, a causa della posizione delle auto incidentate che occupano il centro della carreggiata.

Al momento, le cause dell'incidente rimangono sconosciute, ma l'attenzione è ora rivolta alla gestione della situazione e al ripristino della normalità nella circolazione stradale.

Sono in corso indagini da parte della Polizia Municipale per comprendere le dinamiche dell'incidente e prevenire situazioni simili in futuro.

