PRIMO INCIDENTE DEL 2024 A PATERNÒ: SCONTRO TRA DUE AUTO AL "PALAZZO DI FERRO"
Primo incidente dell'anno 2024 a Paternò per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli.
Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9, un incidente lungo via Vittorio Emanuele alta, precisamente all’altezza del palazzo di ferro.
Per ragioni ancora oscure, si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture, una Peugeot 207 ed una 206.
Il pronto intervento è stato tempestivo grazie all'arrivo di un'ambulanza del 118, pronta a prestare i primi soccorsi.
Ferita una donna che dopo le prime informazioni non abbia riportato gravi ferite.
La situazione, tuttavia, ha causato notevoli rallentamenti al traffico in entrambi i sensi di marcia, a causa della posizione delle auto incidentate che occupano il centro della carreggiata.
Al momento, le cause dell'incidente rimangono sconosciute, ma l'attenzione è ora rivolta alla gestione della situazione e al ripristino della normalità nella circolazione stradale.
Sono in corso indagini da parte della Polizia Municipale per comprendere le dinamiche dell'incidente e prevenire situazioni simili in futuro.