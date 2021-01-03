PRIMO INCIDENTE MORTALE DEL 2021 IN SICILIA: FLAVIO PERDE LA VITA A 16 ANNI

Incidente mortale nella notte a Mazara del Vallo, nella zona di via Val di Mazara. Vittima è un ragazzo di appena 16 anni, Flavio Figgini: l'incidente sarebbe avvenuto all'una di notte.Sembra che il g...

Sembra che il giovane si trovava a bordo di uno scooter Yamaha quando si è verificato lo scontro con una Fiat Cinquecento. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto, a diversi metri di distanza dal mezzo, andato distrutto.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a cui però non è rimasto che accertare il decesso. Ferito, invece un coetaneo che si trovava a bordo dello stesso scooter, mentre è rimasto illeso l’uomo che si trovava alla guida dell’auto e stava tornando a casa al termine di una giornata di lavoro.

Sono intervenuti la polizia municipale e i carabinieri.