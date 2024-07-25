PRINCIPIO DI INCENDIO IN UN NEGOZIO DI VIA FIUME A PATERNO': INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
25 luglio 2024 22:03
Paternò, 25 luglio 2024 - Questa sera, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò sono intervenuti pee un principio di incendio sviluppatosi all'interno di un esercizio commerciale situato in via Fiume.
Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero avuto origine dal contatore elettrico, causando preoccupazione tra i presenti.
Fortunatamente, non si registrano feriti tra le persone.
Sul posto iVigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del locale.