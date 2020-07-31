PRINCIPIO DI INCENDIO IN UN PANIFICIO A PATERNÒ
Principio di incendio un locale adibito a panificio. E' successo intorno alle ore 13 in Piazza Carlo Alberto Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò
A cura di Redazione
31 luglio 2020 13:59
Principio di incendio un locale adibito a panificio. E' successo intorno alle ore 13 in Piazza Carlo Alberto Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò
Non note ancora le cause il principio di incendio ha interessato il laboratorio del panificio.
Per fortuna soltanto tanta paura.
Non ci sono danni a strutture, né persone coinvolte.
