PRINCIPIO D'INCENDIO AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE GARIBALDI CENTRO.
Poco dopo le 14,00 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta per un principio d'incendio che ha interessato un locale interrato sottostante il Pronto Soccorso dell'Ospedale Garibaldi Centro.
All'interno del locale, per cause in corso di accertamento, si era sviluppato un principio d'incendio nel gruppo di continuità elettrica a servizio del Reparto di Radiologia.
Un primo tentativo di spegnimento era stato già effettuato dal personale della squadra antincendi aziendale.
All'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, che ha definitivamente circoscritto e spento l'incendio, il locale si presentava completamente invaso dal fumo.
L'attività del Pronto Soccorso è proseguita regolarmente, senza interruzioni.