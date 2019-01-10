95047

PRIOLO GARGALLO, INCENDIO ALL'IMPIANTO

10 gennaio 2019 17:29
Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio all’interno dello stabilimento di Eni Versalis, nel polo petrolchimico di Priolo. Le fiamme si sarebbero sprigionate dall’impianto di etilene mentre una densa e nera colonna di fumo si è levata in cielo provocando panico tra i residenti del comune di Priolo. Fumo visibile anche nel capoluogo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dello stabilimento e due squadre dei vigli del fuoco inviate dal comando provinciale dei vigili del fuoco che sono riuscite a domare la fiamme. L’allarme è rientrato dopo circa un paio d’ore.

