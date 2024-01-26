PROBLEMI ALL'ILLUMINAZIONE ESTERNA IN VIA COMO: RESIDENTI DI PATERNÒ DENUNCIANO DISAGI
I residenti di Via Como a Paternò stanno affrontando una serie di inconvenienti dovuti a problemi nell'illuminazione esterna che perdurano da quattro giorni.
La segnalazione, pervenuta alla nostra redazione, evidenzia l'impatto negativo di questa situazione sulla vita quotidiana dei residenti.
L'assenza di illuminazione esterna non solo compromette la sicurezza delle strade, aumentando il rischio di incidenti e atti vandalici, ma crea anche un forte disagio per chi vive nella zona.
I residenti lamentano la difficoltà nel muoversi in strada durante le ore serali e notturne, oltre a sentirsi vulnerabili nell'attraversare determinati punti critici della via.
Gli abitanti chiedono pertanto un intervento urgente da parte delle autorità competenti per risolvere la situazione e ripristinare l'illuminazione esterna, garantendo così la sicurezza e il benessere della comunità locale.