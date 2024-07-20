PRODOTTI SCADUTI CONSERVATI SOTTOVUOTO E CONGELATI IN UN BAR DEL CENTRO DI PEDARA

Gli agenti della squadra della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno elevato sanzioni amministrative per 5 mila euro ad un bar ristorante del centro di Pedara, a conclusione di una ser...

Gli agenti della squadra della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno elevato sanzioni amministrative per 5 mila euro ad un bar ristorante del centro di Pedara, a conclusione di una serie di controlli ed accertamenti volti a tutelare il rispetto delle normative sulla somministrazione di alimenti e bevande nel territorio catanese.

Dalla definizione dell’attività istruttoria, è emerso l’irregolare ampliamento dell’area di somministrazione al pubblico per circa 50 mq., con la predisposizione su un’area esterna privata, adiacente al bar, di un gazebo in legno con tredici tavolini e trenta sedie.

Ulteriore verifiche sono state svolte con l’Asp Igiene pubblica e l’Asp Veterinaria.

Tra le altre violazioni riscontrate in fase di controllo è emersa la mancanza di attestati di formazione alimentarista per tutti i dipendenti, il manuale H.A.C.C.P inadeguato, il mancato aggiornamento delle schede di monitoraggio, comportando la sanzione di 2000 euro. Un’altra sanzione di 1000 euro è stata elevata per inconveniente igienico sanitario e strutturale.

Gli accertamenti si sono estesi anche alla conservazione di prodotti alimentari e anche in questo caso sono emerse alcune irregolarità che hanno portato al sequestro amministrativo di prodotti risultati scaduti e posti sotto vuoto e congelati in una struttura non autorizzata e non conforme alla procedura di conservazione prevista dalla legge. In questo caso, le relative sanzioni amministrative verranno notificate successivamente.