PROFESSORE DI 35 ANNI ARRESTATO A MESSINA PER ABUSI SESSUALI SU ALLIEVO MINORENNE

I carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, nei confronti di un docente di un istituto scolastico superiore del capoluogo, 35 anni, accusato di atti sessuali con minorenne.

L'indagine, coordinata dalla Procura, era stata avviata nell'ottobre scorso, dopo la denuncia della madre di un allievo minorenne del professore.

E' emerso che l'insegnante, dal gennaio di quest'anno, avrebbe commesso atti sessuali con il ragazzo, in cambio di denaro e altri costosi regali, tra cui due scooter, due telefoni cellulari e una playstation.

Sulla base degli elementi raccolti, a seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi, il Gip ha emesso il provvedimento cautelare che i carabinieri hanno eseguito nei confronti del professore che è stato trasferito nel carcere messinese di Gazzi.

(ANSA).