PROFILI FALSI SUI SINDACI DI PATERNÒ E BELPASSO:”NON SIAMO NOI A INVIARLI”

I sindaci di Paternò, Nino Naso, e di Belpasso, Carlo Caputo, hanno pubblicato un avviso attraverso i loro profili social per mettere in guardia i cittadini riguardo a una serie di messaggi fraudolent...

I sindaci di Paternò, Nino Naso, e di Belpasso, Carlo Caputo, hanno pubblicato un avviso attraverso i loro profili social per mettere in guardia i cittadini riguardo a una serie di messaggi fraudolenti che stanno circolando a loro nome.

Entrambi i sindaci hanno ricevuto segnalazioni relative a comunicazioni sospette e hanno chiarito che non sono loro gli autori di questi messaggi.

Nel loro avviso, i sindaci hanno specificato: "Non siamo noi ad inviarli". Questa dichiarazione ha l’obiettivo di evitare malintesi e proteggere i cittadini da potenziali truffe perpetrate sfruttando la fiducia riposta nelle figure istituzionali.

I messaggi fraudolenti in questione sembrano provenire da fonti sconosciute che utilizzano i nomi e le immagini dei sindaci Nino Naso e Carlo Caputo per conferire una parvenza di legittimità alle loro comunicazioni.

Tali tentativi di frode potrebbero includere richieste di denaro, informazioni personali o altri dati sensibili.

I sindaci hanno esortato tutti i cittadini a essere estremamente cauti e a non rispondere a questi messaggi, invitandoli inoltre a segnalare immediatamente qualsiasi comunicazione sospetta alle autorità competenti.