PROFUGHI AFGHANI IN VOLO DALLA BASE DI SIGONELLA VERSO GLI USA

Un gruppo di sfollati dall'Afghanistan è partito dalla Stazione aeronavale (Nas) di Sigonella verso gli Stati Uniti. Gli aerei diretti negli Usa sono decollati ieri sera a pieno regime trasportando cittadini americani e afghani vulnerabili a Filadelfia ed all'Aeroporto Dulles, nell'ambito dell'operazione Allies Refuge.

I funzionari del Dipartimento di Stato ed il loro staff locale, insieme al personale della Marina della Nas Sigonella, informa una nota dell'ufficio stampa statunitense, hanno lavorato 24 ore su 24 per fornire assistenza sin da quando la missione di evacuazione è iniziata il 22 agosto.

Il personale della Nas Sigonella ha designato due caserme e altri alloggi temporanei nella base per ospitare gli sfollati. Ogni alloggio è dotato di aree di ristorazione halal, religiose e ricreative.

Inoltre, viene fornita assistenza medica per valutare e assistere coloro che hanno ferite o altri problemi medici. Un Imam locale ha fatto visite giornaliere per essere vicino agli sfollati fornendo supporto religioso e spirituale.

Il team della Nas Sigonella ha lavorato senza sosta per prepararsi ed occuparsi degli sfollati nell'ambito del ponte aereo in corso nei teatri del Comando Centrale e del Comando Europeo degli Stati Uniti.