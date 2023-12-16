PROGETTO EDUSPORT: TAEKWONDO MARLETTA, 100.000€ IN BUONI, 3 MESI GRATUITI DI SPORT"

Il "Centro Sportivo Taekwondo Marletta" è entusiasta di presentare il suo nuovo progetto privato denominato "Edu Sport Taekwondo", dedicato ai bambini residenti nel Comune di Paternò. Quest'iniziativa...

Il "Centro Sportivo Taekwondo Marletta" è entusiasta di presentare il suo nuovo progetto privato denominato "Edu Sport Taekwondo", dedicato ai bambini residenti nel Comune di Paternò. Quest'iniziativa è rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, provenienti da famiglie con un ISEE inferiore agli 8.000 euro.

L'obiettivo del programma è offrire un'esperienza sportiva significativa, concentrata sul Taekwondo, senza oneri finanziari per le famiglie coinvolte e trovare atleti talentuosi. La durata dell'esperienza è di 3 mesi, con sessioni di Taekwondo condotte da istruttori qualificati.

Per partecipare, è necessario superare un processo di selezione trasparente, e i bambini scelti riceveranno buoni sportivi per accedere alle attività. Un budget di €100.000,00 è stato dedicato a garantire che il supporto raggiunga coloro che ne hanno maggiormente bisogno.

Il progetto non si limita solo all'aspetto sportivo, ma mira anche a fornire preziose abilità difensive. Inoltre, l'iniziativa promuove valori come la disciplina e la sicurezza personale, contribuendo così all'accrescimento dell'autostima dei partecipanti.

Il "Centro Sportivo Taekwondo Marletta" è impegnato a monitorare costantemente l'efficacia del programma attraverso valutazioni delle performance, feedback delle famiglie e analisi dei cambiamenti nell'atteggiamento e nel comportamento dei partecipanti. Questo assicura adattamenti continui per massimizzare l'efficacia del programma nel tempo.

Per ulteriori informazioni e per partecipare, è possibile compilare il modulo di adesione al seguente link

https://form.jotform.com/212274758375363?fbclid=IwAR3n5vJTWLxh_zkapoGid8eXIU9C1Ce_nmx0wZTFYprT3Jc1hk9bDtlZ71w

Oppure recarsi direttamente presso l'impianto e-Space Multisport di Marletta sito in Paternò, Contrada Monafria sn (Schettino,Angolo ex Call Center Qé)