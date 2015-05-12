Progetto “Qualificare il cambiamento": visita ad Apas e Gdvs

I giovani, il volontariato e la cultura della legalità

95047.it Nuova avventura per i ragazzi di Casa Coniglio che, grazie al progetto “Qualificare il cambiamento - Dalla Scuola al territorio”, hanno avuto modo di entrare in contatto con il mondo dell’associazionismo.

L’attività rientra nella “Campagna di sensibilizzazione al Volontariato” che ha permesso ai ragazzi, accompagnati dai responsabili progettuali Carmelo Bonaccorso e Agata Lopes, di visitare l’Apas di Paternò, sotto l’attenta guida del presidente Salvatore Pappalardo; una esperienza significativa che ha consentito ai giovani di Casa Coniglio di fare un tuffo nel terzo settore. I ragazzi sono stati ospiti anche del Gruppo donatori Volontari di Sangue di Paternò; a riceverli la Presidente, Prof.ssa Agata Vittorio e il responsabile, Prof. Matteo Condorelli, che hanno illustrato l’importanza della Donazione.

La visita al Gdvs

Gli incontri sono stati ideati con l’intento di promuovere fra i ragazzi la cultura della legalità, delle pari opportunità e, in particolar modo, del Volontariato.

Le attività extra, ovviamente, non hanno messo da parte quelle ordinarie di Equipe pluridisciplinare, di educativa e recupero scolastico presso l’I.I.S.S. F. Redi; continuano attivamente anche i laboratori ludico ricreativi e sportivi presso lo Spazio Polifunzionale Dinamico Casa Coniglio.