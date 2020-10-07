PROPOROGATA STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 GENNAIO 2021 E MASCHERINE OBBLIGATORIE IN TUTTA ITALIA

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021. Con 253 voti a favore, tre contrari, 17 astenuti e l’assenza dell’opposizione, anche la Camera ha detto sì alla risoluzione della maggioranz...

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021. Con 253 voti a favore, tre contrari, 17 astenuti e l’assenza dell’opposizione, anche la Camera ha detto sì alla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte ieri in aula dal ministro della Salute Roberto Speranza riguardanti le misure di contenimento del Coronavirus.

Dall’altro lato il Governo è orientato a far slittare di una settimana il dpcm per le nuove norme di contrasto al Covid. Nel frattempo, verrebbe prorogato di una settimana il dpcm attualmente in vigore per evitare un vuoto normativo. Viene però salvata e introdotta fin da domani l’estensione delle mascherine obbligatorie all’aperto. Dall’obbligo restando esclusi: “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

L’obbligo della mascherina all’aperto sarà inserito nel decreto con cui l’esecutivo proroga lo stato d’emergenza fino a gennaio. Con il rimandare di una settimana il dpcm, il Governo prende tempo per valutare la curva del contagio, preparandosi ad interventi ancora più restrittivi, se necessari, da concordare con le Regioni.

Nella bozza del decreto legge, oltre alla reintroduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto, troviamo:

REGOLE ANTI CONTAGIO – Restano in vigore le norme anti contagio previste fin dall’inizio della pandemia: distanziamento fisico di almeno un metro; divieto di assembramento; rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani; obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre.

APP IMMUNI – La piattaforma unica nazionale Immuni per l’allerta dei soggetti venuti in contatto con persone positive al Covid potrà restare operativa fino al 31 dicembre 2021 (non più il 31 dicembre 2020). Dopo quel termine tutti i dati personali dovranno essere “cancellati o resi definitivamente anonimi”. Immuni potrà anche dialogare con altre piattaforme europee, dunque il tracciamento continuerà anche all’estero per chi viaggia in Europa.

LAVORO, LOCALI, RISTORANTI e CINEMA – Con la proroga dello stato di emergenza resta anche l’incentivo allo smart working per tutti i lavori che possano applicarlo. Resta l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali. Per cinema, teatri e concerti resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 persone per quelli all’aperto.

LE MULTE – Vanno da 400 euro a mille euro – ad oggi – le multe per chi non rispetti le limitazioni imposte dalle regole anti contagio. In una prima fase del lockdown il tetto massimo era di 3mila euro ma poi a maggio il Parlamento ha ridotto le sanzioni massime. Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena può incorrere in una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un’ammenda da 500 a 5mila euro